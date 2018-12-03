На подъезде к "Брузгам" легковушка влетела в стоящую посреди дороги фуру

3 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Серьезная авария произошла вечером 2 декабря неподалеку от пункта пропуска "Брузги" на белорусско-польской границе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП случилось на подъезде к границе. 29-летний водитель "БМВ" двигался в сторону пункта пропуска. В какой-то момент он начал опережать попутный грузовик и врезался в стоящую в левой полосе дороги фуру. Удар был сильный. Для деблокирования водителя легковушки привлекались спасатели. С травмами его госпитализировали.
Водитель большегруза пояснил, что двигался за товаром в Польшу. После одной из остановок в очереди не смог завести автомобиль.
Обстоятельства ДТП выясняются.-0-
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