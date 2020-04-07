На поле в Оршанском районе нашли снаряды времен войны

7 апреля, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. На поле в Оршанском районе аграрии нашли снаряды времен Великой Отечественной войны, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчины одного из сельхозпредприятий района направлялись на тракторе за соломой. Один из них на поле возле деревни Горбацевичи заметил металлический предмет, торчавший из земли. Подойдя ближе, сельчане поняли, что это часть артиллерийского снаряда. Они сообщили об опасной находке своему руководству и в милицию.

Прибывшие на место саперы при обследовании местности обнаружили еще 4 боеприпаса различного калибра. Все они были уничтожены группой разминирования в/ч 5524.

УВД Витебского облисполкома обращает внимание, что в период весенних полевых работ такие случаи встречаются достаточно часто, и напоминает: при обнаружении боеприпасов следует немедленно позвонить в милицию и не пытаться обезвредить их самостоятельно.-0-