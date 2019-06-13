На полигоне Гожский горела сухая растительность, в тушении участвовали около 100 человек

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе на полигоне Гожский горела сухая растительность. Такая информация размещена на сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.

Сообщение о возгорании на полигоне в Гродненском районе поступило спасателям 12 июня в 13.45. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС было установлено загорание сухой растительности отдельными очагами на площади около 5 га.

Для тушения были задействованы 98 человек и 20 единиц техники.

В 17.01 загорание локализовано, в 18.45 ликвидировано.-0-