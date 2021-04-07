На полигоне в Витебской области травмированы двое студентов

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7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи устанавливают обстоятельства травмирования двух студентов, сообщили БЕЛТА в УСК по Витебской области.
По данным следствия, у студентов военной кафедры ВГУ им. П.М.Машерова проходили занятия на полигоне в Витебской области. Во время учебно-практических занятий по инженерно-саперному делу двое студентов получили травмы различной степени тяжести. Им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа и пиротехники. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-