На посетительницу бара в Гродно завели уголовное дело за повреждение жалобной книги

20 ноября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Посетительница бара в Гродно стала фигуранткой уголовного дела за повреждение жалобной книги. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Жительница областного центра 1988 года рождения засиделась в баре по улице Кирова. Около 6 часов утра настроение у посетительницы стало меняться.

"Отдых не обошелся без алкоголя. В какой-то момент ей не понравилось обслуживание, и гражданка потребовала книгу жалоб и предложений. Однако вписать туда что-то вразумительное девушка не смогла, вместо этого она вырвала из книги несколько страниц", - рассказали в милиции.

Администрация бара не стала закрывать глаза на пьяную выходку и вызвала на место сотрудников милиции. В отношении ранее несудимой гродненки возбуждено уголовное дело по статье "Хищение, уничтожение либо повреждение документов".-0-