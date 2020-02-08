На пожарах в Витебской и Минской областях за сутки погибли три человека

Фото МЧС
8 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три человека погибли на пожарах в Витебской и Минской областях за прошедшие сутки. Такая информация размещена на официальном сайте Министерства по чрезвычайным ситуациям, сообщает БЕЛТА.
Двое мужчин погибли в деревне Нивки Борисовского района, еще один - в деревне Кабоши Браславского района. Пожары произошли в вечернее время. Причины устанавливаются.
Всего, по данным МЧС, в населенных пунктах Витебской и Минской областей за 7 февраля произошло шесть пожаров.-0-