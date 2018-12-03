На пожаре в Бобруйске погибли двое мужчин

3 декабря, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Бобруйским межрайонным отделом Следственного комитета проводится проверка по факту обнаружения двух тел мужчин на пожаре в частном доме на ул.Глинки в Бобруйске, сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Могилевской области Сергей Болсун.

Следователями установлено, что 2 декабря около 00:20 произошло возгорание деревянного дома. Сотрудники МЧС в кратчайшие сроки ликвидировали пожар, однако в ходе обследования участка были обнаружены останки обгоревших человеческих тел. Погибшими оказались 45-летние мужчины без определенного места жительства. Причины нахождения их в данном доме буду выяснять следователи.

Фото УСК по Могилевской области

"По предварительным данным, очаг пожара располагался у кровати с матрасом и мог образоваться от непотушенной сигареты. Дом к электричеству подключен не был, имеющиеся две печи не эксплуатировались", - сказал Сергей Болсун.

Следствию предстоит установить точную причину возгорания, а также причину смерти погибших. Для этого назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы, а также экспертиза нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов, которые будут проводить специалисты управления Госкомитета судебных экспертиз по Могилевской области.-0-