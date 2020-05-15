На пожаре в Борисове спасены супруги-пенсионеры

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Борисове работники МЧС спасли супругов-пенсионеров. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

Спасателям 14 мая в 6.40 поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома на улице Гагарина. О происшествии сообщила соседка. По прибытии подразделений МЧС на место, шел дым из окна квартиры на пятом этаже девятиэтажного многоквартирного жилого дома.

Из квартиры в бессознательном состоянии спасатели вынесли на свежий воздух хозяина квартиры и его супругу. Пострадавшие с термическими ожогами доставлены в больницу.

Эвакуация других жильцов дома не понадобилась. В результате огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок в жилых комнатах. Причина происшествия устанавливается.-0-

Фото МЧС