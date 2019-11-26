На пожаре в Брестском районе погиб пенсионер

26 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестском районе во время пожара погиб 85-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Несчастный случай произошел 25 ноября в деревне Яцковичи. Сообщение о загорании жилого дома на ул. Центральной спасателям поступило в 18.53. К моменту прибытия подразделений МЧС одноэтажный деревянный дом был полностью охвачен огнем, кровля обрушилась. Со слов соседей, в доме мог находиться хозяин жилища. Мужчина 1934 года рождения проживал один.

Когда пожар был локализован и ликвидирован, сотрудники звена газодымозащитной службы обнаружили на полу в коридоре под обрушившимися конструкциями погибшего пенсионера.

Огонь уничтожил кровлю, перекрытие и имущество в доме, повредил стены. Причина пожара устанавливается.-0-