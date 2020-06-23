Фото Минского областного управления МЧС
23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Дзержинске погибли двое мужчин. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.
22 июня в 20.39 спасателям поступило сообщение о загорании дома в Дзержинске. Когда к месту прибыли подразделения МЧС, из-под крыши деревянного неэксплуатируемого дома шел дым, а внутри было плотное задымление. В доме спасатели обнаружили двоих мужчин и вынесли на свежий воздух. Позже работники скорой медицинской помощи констатировали их смерть.
По предварительной информации, погибшие проникли в дом самовольно.
В результате пожара огнем повреждено чердачное помещение, закопчены стены и имущество по всей площади дома.
Причина пожара устанавливается.-0-
Фото Минского областного управления МЧС