На пожаре в Фаниполе спасли женщину

18 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Фаниполе работники МЧС спасли женщину. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Сегодня в 3.40 в МЧС поступило сообщение о загорании жилого дома в городе Фаниполь Дзержинского района.

"Подъезжая к месту ЧС, спасатели увидели, что горит часть дома и наблюдается сильное задымление. Спасатели провели разведку: один выход был полностью отрезан огнем. Неподалеку был обнаружен еще один выход, дверь была приоткрыта. Войдя, в дыму спасатели увидели движение, выхватили женщину и вывели ее на улицу. Визуально было видно, что она получила ожоги. Провести ее быстро к калитке было невозможно: большой тепловой поток и много снега. В этот момент соседи с другой стороны открыли ворота, работники МЧС провели спасенную к ним и сообщили медикам", - рассказали в пресс-службе.

Спасенной оказалась сестра хозяйки. Женщина с ожогами бригадой скорой помощи доставлена в больницу.

Пожар ликвидирован спасателями. В результате огнем повреждены крыша и перекрытие, имущество и стены веранды, а также закопчено имущество и стены в остальных помещениях дома. Причина происшествия устанавливается. -0-