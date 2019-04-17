На пожаре в Гродненском районе погибла дачница

17 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Гродненском районе погибла 54-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре в садовом товариществе неподалеку от деревни Чеховщина поступило 17 апреля около 00.45. Через 5 минут первые подразделения МЧС прибыли к месту вызова и приступили к ликвидации возгорания. Деревянное строение было полностью охвачено огнем.
"В жилой комнате на полу, под обломками сгоревших строительных конструкций пожарные обнаружили женщину, предположительно, 54-летнюю хозяйку. Со слов соседей, накануне днем она приехала на дачу и занималась наведением порядка на участке", - сказали в управлении МЧС.
Огнем уничтожена кровля, перекрытие, имущество в доме, повреждена кровля соседской дачи. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС
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