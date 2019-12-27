На пожаре в Гродно погиб пенсионер

27 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пенсионер погиб на пожаре в Гродно, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже пятиэтажки в Гродно поступило 26 декабря в 21.37. Прибывшие на место спасатели обнаружили на полу пожилого хозяина квартиры, который был доставлен в больницу, где позднее умер.

По данным МЧС, на пожаре были спасены три человека, пятеро эвакуированы.

Огнем уничтожено имущество в жилой комнате квартиры, где произошел пожар. Причина пожара устанавливается.-0-