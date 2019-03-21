На пожаре в Климовичском районе погибли два человека

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в частном доме в агрогородке Тимоново Климовичского района погибли два человека, сообщили БЕЛТА в Следственном комитете.
Возгорание произошло ночью 20 марта. После тушения пожара в доме были обнаружены тела 80-летней хозяйки дома и ее 86-летнего супруга. Одна из основных версий трагедии - неисправность печи.
Следователям предстоит установить точную причину возгорания и причину смерти погибших. Назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы.-0-
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