На пожаре в квартире в Минске спасли мужчину

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. При пожаре в квартире трехэтажного жилого дома в Минске спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

"Сегодня в 4.50 в службу МЧС поступило сообщение от соседей о пожаре в квартире по улице Розы Люксембург. Через пять минут работники МЧС прибыли к месту происшествия, из окна на первом этаже наблюдалось открытое пламенное горение", - рассказали в МЧС. Спасатели проникли в квартиру, в которой горело имущество в жилой комнате однокомнатной квартиры на площади 6 кв.м. В ванной комнате был обнаружен в бессознательном состоянии 53-летний хозяин квартиры. Пострадавший госпитализирован.

Мужчина проживает с матерью, которая уже несколько дней находится в больнице на лечении.

Огнем повреждено имущество, оконный блок, закопчена квартира. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия - короткое замыкание электропроводки.-0-

Фото МЧС