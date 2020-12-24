24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Логойском районе спасен хозяин квартиры. Об этом БЕЛТА сообщили в Минском областном управлении МЧС.

"23 декабря в 14.08 спасателям поступило сообщение о загорании в квартире многоквартирного жилого дома в городском поселке Плещеницы Логойского района. Прибывшие подразделения МЧС установили, что происходит плотное задымление в трехкомнатной квартире на третьем этаже", - рассказали в МЧС.

В комнате на диване спасатели обнаружили хозяина квартиры 1974 года рождения. Сотрудники МЧС вынесли мужчину на улицу. Из соседней квартиры была эвакуирована пенсионерка. Пострадавших нет.

Причина пожара устанавливается. Одна из рассматриваемых версий - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-