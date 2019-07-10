На пожаре в Миорском районе погибла женщина

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Миорском районе погибла 52-летняя женщина, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о пожаре в жилом доме в деревне Слобода Миорского района (Витебская область) поступило спасателям 9 июля в 10.36. В результате пожара погибла дочь хозяйки дома. Причина пожара устанавливается.

Всего же за прошедшие сутки в Витебской области произошло три пожара. В двух случаях горели автомобили.

Кроме того, накануне утром произошел пожар в жилом кирпичном доме в деревне Морозовичи Пинского района. Погибла хозяйка дома 1931 года рождения. Огнем уничтожены кровля, веранда, повреждены внутренняя отделка дома, имущество. Причина пожара устанавливается.

В Брестской области было зафиксировано три пожара. В частности, в городском поселке Городище Барановичского района горел блочно-кирпичный блок индивидуальных гаражей. В деревне Кабаки Березовского района загорелся деревянный навес с соломой и пиломатериалами.-0-