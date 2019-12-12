12 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в многоэтажке в Гродно спасено 11 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 12 декабря очевидец сообщил о плотном задымлении в 14-этажном доме по улице Суворова. Спасатели незамедлительно направились к месту происшествия. Выяснилось, что очаг возгорания находится в лифтовой шахте первого подъезда.

"Из квартиры на пятом этаже с применением масок для защиты органов дыхания были спасены по автолестнице супруги и их годовалый ребенок", - рассказали в областном управлении МЧС. Часть жильцов, среди которых были и двое детей, бойцы МЧС эвакуировали по незадымляемой лестнице с использованием масок для спасаемых. Медработники осмотрели спасенных, госпитализация не потребовалась.

Спасатели предотвратили распространение огня на жилые помещения. В результате пожара уничтожена лифтовая кабина, повреждена шахта, закопчены стены. Причина возгорания устанавливается.-0-