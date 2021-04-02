На пожаре в птичнике под Гродно спасли более 27 тысяч цыплят

2 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе спасатели ликвидировали пожар в птичнике. Спасено более 27 тыс цыплят, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Вечером 2 апреля диспетчеру МЧС поступило сообщение о сработке автоматической пожарной сигнализации на территории птичника по выращиванию бройлерных кур в деревне Мицкевичи Гродненского района. К месту вызова направились 5 пожарных расчетов.

В одном из зданий, где содержалось более 28 тыс цыплят-двухдневок, горела соломенная подстилка, наблюдалось плотное задымление.

"Спасатели ликвидировали возгорание и спасли более 27 тыс молодняка. Не допущено распространение пожара по всему помещению", - сообщили в МЧС.

В результате пожара люди не пострадали. Огнем повреждена подстилка на площади около 50 кв. м. Причина возгорания устанавливается.-0-