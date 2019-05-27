На пожаре в Щучинском районе погиб мужчина

27 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Щучинском районе на пожаре погиб мужчина, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Сообщение о пожаре в агрогородке Новый двор Щучинского района поступило накануне, 26 мая в 16:01. Горела трехкомнатная квартира в одноэтажном доме. Прибывшие на место спасатели обнаружили под обломками сгоревших строительных конструкций обгоревший труп хозяина жилья.

Огонь уничтожил имущество, кровлю. Причина пожара устанавливается.-0-