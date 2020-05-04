На пожаре в Славгородском районе погиб человек

4 мая, Могилев /Корр. БЕЛТА/. На пожаре частного дома в агрогородке Ректа Славгородского района погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило утром 3 мая. К моменту прибытия спасателей в доме было слабое задымление. По словам соседей, в доме мог находиться человек. Во время разведки внутри дома обнаружили, что горения нет, а на металлической кровати тлели остатки матраса. В комнате спасатели нашли тело мужчины 1941 года рождения, инвалида I группы. Он временно проживал в доме с разрешения хозяйки.

В результате пожара сгорели матрас и постельные принадлежности. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-