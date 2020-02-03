На пожаре в строящемся доме в Минском районе спасен мужчина

На месте происшествия. Фото Минского областного управления МЧС
3 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в строящемся доме в деревне Богатырево Минского района спасен мужчина, сообщила БЕЛТА официальный представитель Минского областного управления МЧС Анастасия Швайбович.
Инцидент произошел 2 февраля. Сообщение поступило в МЧС в 4.16. "Из здания спасатели вывели на улицу мужчину 1961 года рождения. По предварительной информации, он находился в доме с разрешения хозяев", - рассказала Анастасия Швайбович.
В результате происшествия огнем повреждены постельные принадлежности. Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.-0-