На пожаре в Толочинском районе погиб сын хозяйки дома

25 ноября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Толочинском районе в доме пенсионерки вспыхнул пожар, погиб ее сын, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Сообщение о пожаре поступило 24 ноября в 12.17 в агрогородке Друцк по ул. Школьной. Было открытое горение дома. Хозяйка дома 1935 года рождения проживала с сыном. Женщина на момент возникновения пожара находилась на улице и не пострадала. Внутри дома был ее сын, тело которого спасатели нашли во время тушения.

В итоге уничтожена кровля, повреждены потолочное перекрытие, имущество и стены. Дом для дальнейшего проживания непригоден.

По данному факту проводится проверка. Причина пожара устанавливается. Рассматривается версия - неосторожность при курении.

За выходные в Витебской области произошло 15 пожаров. Во время возгорания домов в Докшицком и Поставском районе погибли два человека.-0-