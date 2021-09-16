На пожаре в центре Гродно спасли мужчину

16 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в центре Гродно спасли 69-летнего мужчину. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.
Сегодня около 4.45 женщина сообщила о пожаре в доме по улице Советской в Гродно. Из окна второго этажа шел дым.
"Расчеты спасателей пожарной аварийно-спасательной части №1 Гродно первыми прибыли по указанному адресу и приступили к разведке в заполненном дымом жилище. В коридоре спасатели обнаружили лежащим на полу хозяина", - рассказали в МЧС.
На пострадавшего надели маску для защиты органов дыхания и вынесли на свежий воздух. Мужчину госпитализировали.
Спасатели также затушили горевший матрас. В результате пожара закопчены стены и потолок в квартире. Вероятной причиной стала неосторожность при курении.-0-