На пожаре в витебской пятиэтажке спасли мужчину

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в многоквартирном доме в Витебске спасли мужчину, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Сообщение о задымлении в квартире по проспекту Победы поступило в службу спасения 15 ноября в 20.03. Когда подразделения МЧС прибыли на место, из окна квартиры на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома шел дым. Дверь в квартиру, в которой находился 41-летний хозяин, была заперта, спасателям пришлось ее вскрыть. Они помогли мужчине выйти из задымленной квартиры и передали его бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра специалистами пострадавший с предварительным диагнозом "отравление продуктами горения" был госпитализирован.

Пожар локализован и ликвидирован. Огнем повреждено имущество, закопчены стены и потолок в квартире.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-

Фото МЧС