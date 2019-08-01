На пожаре в Волковыске спасли 87-летнюю женщину

1 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Волковыске спасли 87-летнюю пенсионерку, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
О пожаре в однокомнатной квартире жилого дома по улице Октябрьской вечером 31 июля сообщил сосед. Спасатели незамедлительно направились к месту происшествия. "В подъезде и квартире, расположенной на первом этаже, наблюдалось плотное задымление. В комнате на полу спасатели обнаружили хозяйку 1932 года рождения. Женщина была без сознания", - рассказали в областном управлении МЧС.
Пострадавшую вынесли на свежий воздух и передали бригаде скорой медицинской помощи. С признаками отравления продуктами горения женщина госпитализирована в реанимационное отделение центральной районной больницы.
Огнем поврежден пол на кухне, закопчены стены и потолок. Предполагаемая причина возгорания - неосторожное обращение с огнем.-0-
Фото Гродненского областного управления МЧС
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