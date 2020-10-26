На пр.Дзержинского в Минске столкнулись две легковушки, одна перевернулась

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26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Дзержинского столкнулись две легковушки, одна перевернулась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По предварительной информации, около 8.50 водитель автомобиля "Тойота" 1975 года рождения двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Хмелевского в направлении площади Богушевича. В районе 1-го Извозного переулка при развороте он не уступил дорогу водителю автомобиля "Опель", который двигался во встречном направлении на разрешающий сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.
В результате ДТП автомобиль "Опель" опрокинулся с последующим наездом на разделительную зону. Пострадавших нет.-0-