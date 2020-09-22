На предприятии в Могилеве погибла женщина

22 сентября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве следователи устанавливают обстоятельства смертельного травмирования рабочей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Следственный комитет, передает БЕЛТА.

Сегодня днем на одном из промышленных предприятий Могилева 55-летняя женщина во время работы на автоматизированном намотчике по производству полиэфирных материалов получила смертельную травму.

"Прямо сейчас следователи совместно с сотрудниками Департамента государственной инспекции труда проводят осмотр места происшествия. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.-0-