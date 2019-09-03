На предприятиях АПК Гомельской области за 8 месяцев произошло 34 пожара

3 сентября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. На предприятиях агропромышленного комплекса Гомельской области за 8 месяцев текущего года произошло 34 пожара, сообщил сегодня на аппаратном совещании в Гомельском облисполкоме начальник областного управления МЧС Сергей Дичковский, передает корреспондент БЕЛТА.

Огнем уничтожено 7, повреждено 11 строений, а также 5 единиц техники, более 900 т грубых кормов. Основными причинами произошедших пожаров стали поджоги, неосторожное обращение с огнем, нарушение правил монтажа и эксплуатации электросетей, шалость детей с огнем и другие.

Наибольшее число инцидентов произошло на складах грубых кормов - 10 раз и на автотракторной технике - 7 раз.

Начальник областного управления МЧС привел пример, когда 23 и 27 августа сгорели 2 кормоуборочных комбайна - на предприятиях "Агро-Журавичи" Рогачевского района и "Прогресс-Агро" Светлогорского - по причине аварийного режима работы электрооборудования.

Больше всего пожаров на объектах АПК в этом году зафиксировано в Рогачевском и Гомельском районах - по 4 случая, три - в Жлобинском, по два инцидента отмечено в Мозырском и Калинковичском.

По словам Сергея Дичковского, большинство выявленных нарушений связано с несоблюдением элементарных требований безопасности, в том числе не предполагающих больших финансовых затрат. "Порой автотракторная техника, задействованная на уборке урожая, не обеспечена искрогасителями. Наблюдается в ряде районов и отсутствие опашки на складах грубых кормов. Не соблюдается на отдельных территориях расстояние от линий электропередачи, дорог, леса до скирд складирования грубых кормов. Есть случаи недостаточного количества первичных средств пожаротушения и т.д.", - пояснил он.

Председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей поставил перед ответственными специалистами задачу взять на жесткий контроль тему пожарной безопасности в АПК. "Нужно беречь технику и другое имущество. Каждый на своем рабочем месте должен осознавать всю меру ответственности за порученный участок, в полном объеме выполнять свои функциональные обязанности", - подчеркнул он.-0-