На пр.Машерова в Минске нетрезвый пешеход попал под колеса авто

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пр.Машерова в Минске нетрезвый пешеход попал под колеса автомобиля. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель 1974 года рождения, управляя автомобилем Porsche, двигался по пр.Машерова со стороны пр.Победителей в направлении ул.Гвардейской. Вблизи дома №76 по пр.Машерова он совершил наезд на пешехода, который перебегал проезжую часть дороги по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения и доставлен в медицинское учреждение. У пострадавшего - признаки алкогольного опьянения.

Госавтоинспекция просит всех участников дорожного движения неукоснительно соблюдать ПДД. Пешеходы должны пересекать проезжую часть только в положенных местах и на разрешающий сигнал светофора.

"Если вы заметили нетрезвого пешехода на проезжей части или владеете информацией о том, что транспортным средством управляет нетрезвый водитель, сообщите об этом в милицию. Вы можете спасти жизнь", - добавили в ГАИ.-0-