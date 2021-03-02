На пр.Независимости в Минске столкнулись две легковушки и маршрутка

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Независимости произошло ДТП с участием трех автомобилей, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, 1 марта вечером водитель автомобиля-такси "Джили" двигался по пр.Независимости со стороны ул.Калинина в направлении ул.Дорошевича. Проезжая перекресток с ул.Сурганова на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "Форд", который двигался по ул.Сурганова со стороны ул.Платонова в направлении ул.Я.Коласа. От удара "Джили" отбросило вправо, на маршрутное такси "Мерседес", а "Форд" оказался на тротуаре", - рассказали в ГАИ.

В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения быть бдительными и ответственными за рулем. Проезд перекрестков, как регулируемых, так и нерегулируемых, требует от каждого водителя дополнительной концентрации внимания и строгого соблюдения правил дорожного движения. -0-