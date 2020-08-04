Фото МЧС
4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На производстве под Заславлем рабочему зажало руку в станке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
"Спасателям 3 августа в 6.42 поступило сообщение с просьбой о помощи человеку в деревне Кирши Минского района - на местном предприятии по производству гофроупаковки в станке для резки картона оказалась зажата левая рука рабочего", - рассказали в пресс-службе.
Спасатели при помощи специального инструмента извлекли руку мужчины. После осмотра медиками пострадавшего доставили в больницу. -0-