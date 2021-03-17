На проспекте Дзержинского в Минске легковушка сбила девочку

17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске на проспекте Дзержинского произошел наезд на 14-летнюю девочку, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, инцидент произошел сегодня около 8.50 на проспекте Дзержинского. Неустановленный водитель совершил наезд на подростка. 14-летняя девочка переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия она упала, телесных повреждений не получила.

С места ДТП виновник скрылся. Предположительно наезд был совершен автомобилем "Фольксваген Пассат" темно-зеленого цвета, за рулем которого находился мужчина в маске в возрасте около 50-55 лет.

Граждан, которые стали очевидцем данного ДТП либо располагают какими-либо сведениями, просят обращаться в ОДС ГАИ ГУВД Мингорисполкома по телефонам 8 (017) 270-19-19 либо 102.-0-