16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Дзержинского в Минске легковушка врезалась в ограждение и перевернулась. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"По предварительной информации, водитель автомобиля "Фольксваген" двигался по проспекту Дзержинского со стороны улицы Голубева в направлении улицы Уманской. В районе пересечения проспекта с улицей Алибегова водитель почувствовал себя плохо, в результате чего совершил наезд на ограждение путепровода. Произошло опрокидывание", - рассказали в ГАИ.

Пассажирка автомобиля доставлена в медицинское учреждение для осмотра. Проводится проверка.

В ГАИ напомнили, что ПДД запрещают управлять транспортным средством в болезненном состоянии.-0-