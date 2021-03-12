На проспекте Дзержинского в Минске столкнулись такси и автомобиль скорой помощи

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12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Дзержинского столкнулись такси и автомобиль скорой помощи. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
"По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде отдела ГАИ Московского РУВД Минска Любови Трепашко, 11 марта около 10.30 автомобиль скорой помощи с пациентом, которому нужна была экстренная помощь медиков, с включенной звуковой и световой сигнализацией двигался по пр.Дзержинского со стороны пр.Любимова в направлении ул.Голубева и при повороте налево столкнулся с автомобилем такси марки "Шкода". Последний двигался во встречном направлении", - рассказали в ГАИ.
На данный момент по факту произошедшего проводится проверка.-0-