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29 апреля 2021, 22:56

На проспекте Независимости образовался "паровоз" из трех автомобилей

Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома
Фото УГАИ ГУВД Мингорисполкома

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем "Рено", двигался по пр.Независимости со стороны ул.Янки Купалы в направлении площади Победы. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он совершил столкновение с автомобилем "Шевроле", который, в свою очередь, въехал в автомобиль "Форд". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выдерживать безопасное расстояние до ближайшего автомобиля и боковой интервал во время движения.-0-

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