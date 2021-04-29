На проспекте Независимости образовался "паровоз" из трех автомобилей

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем "Рено", двигался по пр.Независимости со стороны ул.Янки Купалы в направлении площади Победы. Из-за несоблюдения безопасной дистанции он совершил столкновение с автомобилем "Шевроле", который, в свою очередь, въехал в автомобиль "Форд". Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения, пострадавших нет.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости выдерживать безопасное расстояние до ближайшего автомобиля и боковой интервал во время движения.-0-