На проспекте Независимости произошло ДТП с участием пешехода

20 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "BMW", двигаясь по пр.Незавимости со стороны МКАД в направлении ул.Героеев 120-й дивизии, совершил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте. Пешеход получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждения. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ МВД Мингорисполкома.

На месте ДТП работали сотрудники отдела ГАИ Первомайского РУВД г. Минска. Проводится проверка.

Уважаемые пешеходы! Госавтоинспекция напоминает, что пересекать проезжую часть дороги можно только по подземному, надземному пешеходным переходам, а при их отсутствии, убедившись, что выход на проезжую часть дороги безопасен, - по наземному пешеходному переходу (при его отсутствии - на перекрестке по линии тротуаров или обочин). Берегите свою жизнь и будущее иных участников дорожного движения! -0-