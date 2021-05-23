На проспекте Независимости "Рено" травмировал пешехода

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. 20-летний водитель автомобиля "Рено", двигаясь по пр.Независимости со стороны ул.Сурганова, вблизи дома №69 совершил наезд на 35-летнего мужчину, который находился на проезжей части. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был доставлен в учреждение здравоохранения. На данный момент по факту инцидента проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

Госавтоинспекция напоминает пешеходам, что не стоит забывать о мерах предосторожности и игнорировать Правила дорожного движения. Находиться по проезжей части без цели перехода, тем более при наличии тротуара или пешеходных дорожек недопустимо. Особенно важно переходить проезжую часть в установленном месте. В темное время суток необходимо, чтобы на верхней одежде присутствовали световозвращающие элементы, так как это снижает риск ДТП более чем в 5 раз.-0-