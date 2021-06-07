На проспекте Независимости столкнулись две иномарки, одна оказалась за пределами проезжей части

Скриншот видео УГАИ ГУВД Мингорисполкома
7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. 39-летний водитель автомобиля "БМВ", двигаясь по пр.Независимости со стороны ул.Калинина, при перестроении вблизи дома № 93 столкнулся с автомобилем "Ауди". Тот от удара вылетел на газон. Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
В ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения.
Госавтоинспекция напоминает, при перестроении водитель должен уступить дорогу транспортным средствам, движущимся попутно, без изменения их направления движения.-0-