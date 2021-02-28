На проспекте Независимости столкнулись две легковушки

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Водитель автомобиля "Пежо", двигаясь по пр.Независимости со стороны ул.Энгельса в направлении ул.Ленина на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "Форд", сообщается в Telegram канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня вечером водитель автомобиля "Пежо", двигаясь по пр.Независимости со стороны ул.Энгельса в направлении ул.Ленина на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем "Форд". Последний поворачивал на пр.Независимости с ул.Ленина при включенной стрелке дополнительной секции светофора.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет.

Уважаемые водители! Подъезжая к перекрестку, будьте предельно внимательны! Даже если вы двигаетесь на зеленый сигнал светофора, прежде чем пересекать проезжую часть, убедитесь, что с других направлений перекрестка никто не едет вам навстречу. Помните, на дороге не все водители являются законопослушными и могут проскочить перекресток даже на красный свет.-0-