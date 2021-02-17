На проспекте Независимости в Минске столкнулись пять авто

17 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На проспекте Независимости в Минске произошло ДТП с участием пяти авто, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации, сегодня в 18.30 водитель 1993 года рождения ехал на машине Opel по проспекту Независимости со стороны улицы Сурганова в направлении улицы Калинина. "Из-за неправильно выбранной дистанции он столкнулся с автомобилем Volkswagen", - отметили в ГАИ.

От удара вторую иномарку отбросило вперед - на стоявший автомобиль Skoda, который по цепочке врезался в Mazda, оттолкнув машину на Peugeot.

В результате ДТП пять машин получили механические повреждения. Пострадавших нет.

"Водитель обязан соблюдать такую дистанцию до движущегося впереди транспортного средства, которая позволила бы избежать столкновения в случае его экстренного торможения или остановки, и необходимый боковой интервал", - напомнили в ГАИ.-0-