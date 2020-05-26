На проспекте Рокоссовского автомобиль наехал на велосипедиста

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пр.Рокоссовского автомобиль наехал на велосипедиста, проигнорировавшего сигналы светофора, и это стало причиной затруднений в работе общественного транспорта, сообщает Telegram канал Управления ГАИ ГУВД Мингорисполкома.

По предварительной информации старшего инспектора по агитации и пропаганде ОГАИ Ленинского РУВД Минска Ангелины Волосарь, автомобиль "УАЗ" ехал со стороны ул.Ванеева в направлении ул.Плеханова. Недалеко от дома 29 на пр.Рокоссовского он наехал на велосипедиста 1980 года рождения, который на регулируемом пешеходном переходе проигнорировал правила дорожного движения и пытался пересечь проспект на красный сигнал светофора. В результате ДТП пострадал велосипедист. Он доставлен в лечебное учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники ОГАИ Ленинского РУВД Минска, представитель СК и специалист управления ГКСЭ по Минску.

За 4 месяца 2020 года в столице произошло 9 ДТП, в которых пострадали велосипедисты.-0