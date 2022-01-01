На проспекте Рокоссовского в Минске женщина попала под колеса автомобиля

1 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Примерно в 19 ч 35 мин 44-летний водитель автомобиля "Ниссан" двигался по пр.Рокоссовского со стороны ул.Плеханова в направлении ул.Ванеева. Вблизи дома №29 он совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу (в момент ДТП светофорный объект был отключен). Такая информация размещена в Telegram-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

В результате ДТП пешеход получила телесные повреждения и была доставлена в медицинское учреждение. В ходе разбирательства было установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами, так как срок действия его водительского удостоверения истек.

На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Ленинского РУВД г. Минска, следственно-оперативная группа ГАИ ГУВД Мингорисполкома. Проводится проверка.

Госавтоинспекция напоминает водителям, что при подъезде к пешеходному переходу, необходимо снижать скорость вплоть до полной остановки.

Пешеходы должны пересекать проезжую часть по пешеходным переходам, убедившись в том, что выход на проезжую часть безопасен.-0-