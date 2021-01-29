29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В здании для хранения и производства корма на птицефабрике в Заславле произошел пожар. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

"Сегодня в 2.35 поступило сообщение о пожаре в железобетонном здании для хранения и производства корма на территории ОАО "1-я Минская птицефабрика" в Заславле Минского района. В результате пожара во второй части здания уничтожено 30 и повреждено 170 кв.м кровли, стены и имущество в подсобном помещении", - рассказали в пресс-службе.

Пострадавших нет. Корм и оборудование не повреждены, работа предприятия не нарушена. Причина пожара устанавливается. -0-