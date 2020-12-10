На Р28 легковушка врезалась в припаркованную на обочине машину

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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минском районе легковушка врезалась в припаркованную на обочине дороги машину, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Минского облисполкома.
Авария произошла сегодня около 8.20 на автодороге Р28 Минск - Молодечно - Нарочь вблизи агрогородка Лошаны. 36-летний житель Молодечно ехал на автомобиле "Вольво" в направлении столицы. Он наехал на машину "Форд Эскорд", водитель которой припарковался на обочине, чтобы проверить исправность задних фонарей.
В результате столкновения водитель автомобиля "Форд Эскорт", 62-летний минчанин, с полученными телесными повреждениями госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.-0-