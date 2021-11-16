На развязке МКАД столкнулись четыре автомобиля

16 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На развязке МКАД с улицей Притыцкого произошло столкновение четырех автомобилей. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

"Сегодня примерно в 7.25 31-летний мужчина, управляя автомобилем "Хендэ", двигался по ул.Притыцкого со стороны ул.Неманской в направлении д.Тарасово и на пересечении МКАД. При выборе скорости движения водитель не учел погодные условия, в результате чего совершил столкновение с автомобилями "Фиат" и "Рено". Последний совершил столкновение с грузовиком", - рассказали в ГАИ.

В ДТП пострадавших нет, транспортные средства получили механические повреждения. Госавтоинспекция напоминает, что при управлении транспортными средствами необходимо быть предельно внимательными и обязательно учитывать дорожные и погодные условия.-0-