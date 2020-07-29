На реке Щара утонул подросток

29 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. На Щаре в Слониме утонул 13-летний подросток. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Гродненской областной организации Белорусского республиканского общества спасания на водах.

Во второй половине дня 28 июля на реке в городской черте отдыхали несколько ребят. Один из них прыгнул в воду, а после, оступившись, оказался на глубине. Друзья сначала пытались сами помочь, а затем обратились к проплывающим мимо байдарочникам. Они и помогли вытащить тело из воды: спасти подростка не удалось.

Спасатели-осводовцы обращаются к родителям с просьбой не оставлять детей без присмотра, напомнить им правила безопасного поведения на воде. Купаться стоит лишь в предназначенных для этого местах, на водоемах, где есть спасательные станции и посты.

С начала года в Гродненской области вода унесла жизни 29 человек, из них пятерых детей.-0-