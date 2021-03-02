На реке в Пинском районе подорвали лед из-за угрозы разрушения моста

2 марта, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Пинском районе из-за угрозы разрушения низководного пешеходного моста через реку Простырь потребовалось провести подрыв льда, сообщает БЕЛТА со ссылкой на МЧС.

Утром 1 марта местные жители передали спасателям информацию об угрозе разрушения 40-метрового моста в деревне Паре из-за таяния льда и движения ледяных масс по реке со стороны Украины. К месту вызова незамедлительно выехали специалисты взрывотехнической и водолазной служб Пинского центра республиканского отряда специального назначения "Зубр".

"В Пинском райисполкоме провели заседание комиссии по ЧС. Учитывая сложившуюся обстановку и прогнозируемое интенсивное таяние льда, для защиты от разрушения деревянного моста было принято решение о проведении работ по дроблению ледяного покрова на реке силами подразделений МЧС", - отметили в ведомстве. Сотрудники МЧС провели подготовительные работы и серией взрывов выполнили операцию по дроблению ледяного покрова общей площадью 1,2 тыс. кв.м.-0-

Фото МЧС