На руднике "Беларуськалия" авто врезалось в стенку горной выработки: пострадал машинист

Фото "Беларуськалий"
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На руднике "Беларуськалия" автомобиль врезался в стенку горной выработки, машинист пострадал, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал предприятия.
"Сегодня около 12.00 на руднике 1РУ при доставке работников ОАО "Трест Шахтоспецстрой" на смену произошло столкновение автомобиля со стенкой горной выработки. В результате получил травмы машинист подземных самоходных машин 1974 года рождения", - говорится в сообщении.
Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются. На место выбыла следственно-оперативная группа.-0-