На сельхозпредприятии в Червенском районе скрыли падеж скота - возбуждено уголовное дело

28 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В ходе надзорных мероприятий на одном из сельхозпредприятий в Червенском районе выявлены факты падежа крупного рогатого скота, сообщает БЕЛТА со ссылкой на службу информации прокуратуры Минской области.

Так, 64-летний главный бухгалтер хозяйства совместно с 57-летней заведующей молочно-товарной фермой, а также другими должностными лицами внесли в официальные документы - акты на выбытие животных и птицы за май - октябрь и декабрь 2020 года, отчеты о состоянии животноводства за 2020 год - заведомо ложные сведения о выбытии КРС. Причиной вынужденного убоя в них названы реализация мяса КРС и его молодняка работникам хозяйства.

Тем самым они хотели скрыть падеж и реализацию мяса индивидуальным предпринимателям, создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать применения к ним мер дисциплинарного и материального воздействия.

Указанные отчеты были представлены на подпись руководству организации и затем направлены в отдел статистики Червенского района.

В итоге прокурор Червенского района возбудил в отношении названных лиц уголовное дело по ч.2 ст.427 УК, которое для организации предварительного расследования направил в территориальный отдел Следственного комитета.

В прокуратуре отметили, что проверки с целью возможного пресечения бесхозяйственности, нерационального использования материальных ресурсов и финансовых средств будут продолжены.-0-